Обозреватель Fox News – демократы не пустят Байдена переизбираться на второй срок

Действующий президент США Джо Байден сможет посмотреть правде в глава и отказаться от выдвижения своей кандидатуры на переизбрание, считает обозреватель Fox News Карл Роув. По его словам, демократы «не настолько глупы», чтобы номинировать 82-летнего Байдена, который не может связать два предложения и вряд ли пойдёт на поправку.



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КАРЛ РОУВ, обозреватель Fox News: Демократы больше не хотят иметь дело с Байденом. Он не станет кандидатом от Демократической партии, он не будет выдвигать свою кандидатуру. Я уже целый год повторяю, что демократы не настолько глупы, чтобы номинировать кого-либо в возрасте 82 лет, кому уже сложно связать два предложения. И это первая часть.

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: Но Карл… Карл, прежде чем мы перейдём ко второй части. Что если Джо не согласится с таким положением дел? Что если он скажет: «Нет, я выдвину свою кандидатуру, я хочу участвовать». Что будут делать демократы? Как они смогут его не номинировать? Они просто перестанут вести кампанию и выдвигать его на праймериз?

КАРЛ РОУВ: Именно. Кто-нибудь выступит и скажет: «При всём уважении к действующему президенту, я считаю, что пришло время смены поколения, время для того, чтобы новое поколение лидеров вышло вперёд и выдвинуло свои кандидатуры». И знаете что? Они получат множество голосов, потому что Джо Байден не пойдёт на поправку в течение следующих полутора лет до того, как мы начнём голосовать в Айове, Нью-Гэмпшиире, Неваде, Южной Каролине — везде, где бы ни началась следующим летом эта гонка. Так что нет, мы его не увидим.

ДЖЕССИ УОТЕРС: Таким образом, Карл, демократам придётся вести дебаты с Джо Байденом? Джо Байдену через полтора года придётся вести дебаты с этими демократами на телевидении?

КАРЛ РОУВ: Ну, он не будет вести дебаты, он найдёт способ не унижать себя. Он просто скажет: «Я действующий президент». Но послушай, этого не произойдёт. Демократы не настолько глупы: он смотрит на эти цифры, лидеры демократов смотрят на эти цифры. Они найдут способ, его семья найдёт способ, он найдёт способ встать и посмотреть правде в глаза: ему не надо выдвигать свою кандидатуру, это плохо для партии и плохо для страны.

Дата выхода в эфир 03 августа 2022 года.