USA Today – США вышли на плато смертности от коронавируса — но осенью ситуация может осложниться

Показатели смертности от COVID-19 в США за последние месяцы остаются относительно стабильными и сравнимы с уровнем смертности от обычного сезонного гриппа. Однако заражение коронавирусом происходит каждый месяц, а не только в сезон пиковой заболеваемости, поэтому общие цифры будут примерно в четыре раза выше, предупреждают эксперты. При этом жертвами COVID-19 чаще всего становятся люди с ослабленным иммунитетом или пожилые американцы, особенно если они не делали прививок и не получают своевременного лечения, пишет USA Today.



AP

Еженедельная статистика показывает, что говорить о завершении пандемии COVID-19 в США ещё рано, пишет USA Today. По данным Университета Джона Хопкинса, показатели смертности от COVID-19 с мая оставались относительно стабильными, несмотря на отдельный всплеск в июле, когда в некоторые дни умирало до 400 человек.



В целом за июль этого года жертвами коронавируса стали более 12,5 тыс. американцев, сообщает USA Today. Но как пояснил Дэвид Дауди, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джона Хопкинса, такие показатели в среднем подобны количеству смертей от гриппа, обычно регистрируемых в пик сезона.

Более того, при сильных вспышках гриппа в США может погибнуть более 50 тыс. человек, отмечается в статье. Однако важно понимать, что пиковый сезон гриппа обычно длится примерно три месяца, в то время как заболевамость COVID-19 не прекращается, пояснил Дауди: «Это всё равно что жить в сезон гриппа круглый год». Поэтому за весь год общее число смертей от COVID-19 может оказаться примерно в четыре раза больше, чем от гриппа, предупредил он.

В то же время большинство американцев, которые погибли после заражения коронавирусом, имели ослабленный иммунитет или были старше 75 лет, поясняют эксперты. По словам доктора Дэниела Гриффина, специалиста по инфекционным заболеваниям и клинического инструктора по медицине в Колумбийском университете, основная разница между теми случаями, когда люди выздоравливают и когда умирают после заражения COVID-19, заключается в том, получают ли они оперативное лечение в течение первой недели после постановки диагноза.

«Я не могу вспомнить ни одного недавнего случая, чтобы кто-то делал всё правильно, кто был бы вакцинирован и получил бы правильное и своевременное лечение, а затем вдруг попал бы в больницу и умер», — подчеркнул Гриффин. Он также отметил, что за последние месяцы общее количество смертей от COVID-19 в США стабилизировалось. «Мы сидим на этом ужасном плато. Так было последние пару месяцев, и мы привыкаем к этому», — пояснил эксперт.

В то же время, по его прогнозам, ситуация к осени может ухудшиться, если не принять более активные меры. «Это нынешнее плато, каким бы ужасным оно ни было, к сожалению, сейчас характеризуется более низким уровнем смертности, чем может случиться этой осенью, если мы не проделаем большую работу в отношении бустерной вакцинации и не повысим уровень знаний о том, как правильно справляться с COVID-19», — подчеркнул Гриффин.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, к настоящему моменту почти 92% американцев в возрасте старше 65 лет прошли полный курс вакцинации. Кроме того, около 70% американцев этой возрастной категории уже получили по крайней мере одну прививку в ходе повторной вакцинации.

Ожидается, что новые бустерные прививки от COVID-19, нацеленные именно на «омикрон», будут доступны в США уже этой осенью. Однако эксперты в сфере здравоохранения не ожидают, что это окажет значительное влияние на уровень смертности, говорится в статье.



«Вакцины, которые у нас уже есть, по-прежнему очень эффективны для защиты от осложнений и смертельных исходов… поэтому я не думаю, что бивалентные вакцины изменят правила игры в этом отношении», — заявил Дэвид Дауди в интервью USA Today. По его мнению, новые бустерные вакцины должны просто помочь сократить распространение новых штаммов вируса.

По словам экспертов, для более эффективной защиты американцам из категории повышенного риска необходимо своевременно обновлять прививки рекомендуемыми вакцинами, а в случае заражения оперативно обращаться к врачам за проверенными методами лечения. Практика показала также, что противовирусный препарат Paxlovid производства компании Pfizer оказался эффективным средством для предотвращения попадания в больницу пациентов из группы высокого риска, заразившихся COVID-19.

Однако он начал терять доверие среди врачей и пациентов на фоне сообщений о повторных заражениях, которые происходят после приёма противовирусного препарата, говорится в статье. В частности, 79-летний президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус через три дня после того, как его анализы дважды показывали отрицательный результат. А его главный медицинский советник, 81-летний доктор Энтони Фаучи, сообщил о повторном заражении коронавирусной инфекцией в июне.

По мнению Гриффина, такая неопределённость в отношении противовирусных препаратов и других методов лечения COVID-19 может также способствовать росту числа смертей, которые можно было бы предотвратить, поскольку многие лечащие врачи сейчас принимают к сведению различные сообщения в СМИ. «У вас есть всего пять дней на то, чтобы постараться замедлить прогрессирование болезни — и как только это время заканчивается, возможность исчезает», — предупредил он.

Кроме того, препарат на основе моноклональных антител под названием Evusheld от компании AstraZeneca способен предотвратить тяжёлое течение заболевания у людей с ослабленной иммунной системой, которые не могут получить полную защиту от вакцин. Этот препарат обеспечивает длительную защиту. Однако зачастую его не прописывают пациентам, которые в этом нуждаются, из-за бюрократических проволочек, рассказал Гриффин в интервью USA Today.

«Вы не можете просто взять и выписать рецепт. Этот препарат по-прежнему доставляют только в определённые места, при этом надо пройти множество процедур для того, чтобы ваш пациент его получил», — пояснил эксперт. По его словам, некоторые врачи считают этот процесс неоправданным и чересчур трудоёмким, поэтому выписывают пациентам другие лекарства, которые не подходят для лечения COVID-19 на ранних стадиях — например, высокие дозы стероидов.