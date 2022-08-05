В Челябинске милиция проведет массовую проверку всех микроавтобусов

8 августа сотрудники Госавтоинспекции Челябинска проведут проверку автобусов.

В ГИБДД города заявили, что целью проверок является выявление и устранение нарушений транспортного законодательства. Инспекторы ГИБДД усилят контроль за водителями пассажирского транспорта на предмет соблюдения ими правил дорожного движения.

Они также будут проверять маршруты. Законность и безопасность пассажирского транспорта также будут в центре внимания во время мероприятия. Инспекторы ГАИ проверят проведение предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм труда и отдыха водителей путем снятия показаний тахометров на автобусах”, – приводит URA.RU сообщение пресс-службы.

По данным ГИБДД, сотрудники проверят соблюдение водителями правил дорожного движения, техническое состояние автобусов и наличие тахографов при междугородних пассажирских перевозках. Проверки будут проводиться несколькими ведомствами.