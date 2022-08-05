Министр иностранных дел Китая предложил Лаврову активизировать стратегический диалог в ответ на проблему Тайваня

Несмотря на напряженность в Тайваньском проливе, китайские официальные лица готовы наращивать стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил в пятницу Ван И, министр иностранных дел Китая.

Он заявил, что РФ придерживается принципов “одного Китая” и поклялась не допустить вторжения в суверенитет какой-либо страны. Это произошло на встрече с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России.

Пекин, со своей стороны, готов активизировать стратегическое сотрудничество с Россией, чтобы более эффективно защищать международные системы, в которых ООН играет важную роль, а также порядок, основанный на международно признанном праве”. По мнению китайского дипломата, позиция Москвы в отношении Тайваня свидетельствует о “высоком уровне всестороннего стратегического партнерства Китая и России” и взаимной поддержке, которую они оказывают друг другу на международной арене. Он сказал, что РФ и Китай “стоят вместе в поддержку равенства и справедливости во всем мире”.

2 и 3 августа Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, посетила Тайвань в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот визит ознаменовал 25-ю годовщину достижения американским политиком столь высокого поста. Китай неоднократно предупреждал Америку, что США столкнутся с серьезными последствиями, если эта поездка состоится. Вышеупомянутые инциденты вызвали рост напряженности в Тайваньском проливе. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, она не останется без последствий, и в ответ будут приняты жесткие меры.

Тайбэй сохранил флаг и другие особенности бывшей Китайской Республики, существовавшей до коммунистического правления. Он считается одной из провинций Китая согласно официальной позиции Пекина, которую поддерживают многие страны, включая Россию.