 

Министр иностранных дел Китая предложил Лаврову активизировать стратегический диалог в ответ на проблему Тайваня

05.08.2022, 22:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на напряженность в Тайваньском проливе, китайские официальные лица готовы наращивать стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил в пятницу Ван И, министр иностранных дел Китая.
Он заявил, что РФ придерживается принципов “одного Китая” и поклялась не допустить вторжения в суверенитет какой-либо страны. Это произошло на встрече с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России.

Пекин, со своей стороны, готов активизировать стратегическое сотрудничество с Россией, чтобы более эффективно защищать международные системы, в которых ООН играет важную роль, а также порядок, основанный на международно признанном праве”. По мнению китайского дипломата, позиция Москвы в отношении Тайваня свидетельствует о “высоком уровне всестороннего стратегического партнерства Китая и России” и взаимной поддержке, которую они оказывают друг другу на международной арене. Он сказал, что РФ и Китай “стоят вместе в поддержку равенства и справедливости во всем мире”.

2 и 3 августа Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, посетила Тайвань в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот визит ознаменовал 25-ю годовщину достижения американским политиком столь высокого поста. Китай неоднократно предупреждал Америку, что США столкнутся с серьезными последствиями, если эта поездка состоится. Вышеупомянутые инциденты вызвали рост напряженности в Тайваньском проливе. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, она не останется без последствий, и в ответ будут приняты жесткие меры.

Тайбэй сохранил флаг и другие особенности бывшей Китайской Республики, существовавшей до коммунистического правления. Он считается одной из провинций Китая согласно официальной позиции Пекина, которую поддерживают многие страны, включая Россию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.22 / Ученые рассказали, что ледник Судного дня в Антарктиде может значить для мира

18.05.22 / Голосовой помощник Тинькофф-банка перешёл на украинский язык

09.12.21 / “Зарядка и приятные процедуры”: Лиза Арзамасова призналась, что еще не пришла в форму после родов

18.07.22 / Три приземлившихся НЛО в штате Невада

08.06.21 / Набор инструментов, который должен быть у одинокой женщины: совет от мастера на все руки

27.04.21 / Скандалы: «Оптимизация» от РЖД

25.07.22 / Китай допустил военный ответ на визит Пелоси на Тайвань

25.11.21 / Мнение: Отдавать ли ребёнка в киберспорт, очередной шаг к нейрошунту и защита от передозировки

21.02.22 / Виталий Милонов раскритиковал деятельность миротворцев ООН в Мали

31.05.21 / Брак будет недолгим: знаки на венчании, которую принимают за недобрые звоночки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика