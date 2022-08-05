Мнение: Вздорожание электромобилей, штаты против зелёной повестки и зелёный большевизм в Гане

1. Цены на электромобили резко выросли — материалы для батарей подорожали. Всяческих металлов с избытком хватало, пока автомобили выпускали небольшими тиражами. А когда перешли на массовый выпуск — вот, пожалуйста, дефицит (ссылка).



Полагаю, Россия от этого зелёного безумия даже выиграет.

Во-первых, производители электромобилей будут вынуждены вкладывать огромные суммы в разработку новых технологий, чтобы в итоге научиться делать мощные батареи, не используя в них ничего редкого и дорогого. Всё это время мы будем ездить на дешёвом бензине, а когда технологии созреют, воспользуемся чужими разработками бесплатно.

Во-вторых, Россия — важный поставщик цветных и редкоземельных металлов. Чем сильнее Запад пытает себя электричеством, тем выше мировые цены на такие металлы, и тем больше Россия зарабатывает на их экспорте.

2. Отдельные американские штаты посмели начать борьбу с агрессивной зелёной идеологией (ссылка):



Западная Вирджиния становится первым штатом, блокирующим “зелёную” ESG-повестку.

Штат прекращает вести бизнес с крупнейшими банками и хэдж-фондами США – BlackRock, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo.

Это возмездие за отказ финансировать угольную промышленность, на которой держится Западная Вирджиния. На фоне энергокризиса угольная индустрия растёт как на дрожжах.

Но ей мешают ESG-постулаты – искусственно сокращающие инвестиции в традиционную энергетику. Если банк или фонд продолжает инвестировать в нефть, газ и уголь, то он падает в ESG-рейтингах и становится “нерукопожатным”.

Рон ДиСантис обещает ограничить составление ESG-рейтингов во Флориде. Туда сейчас массово переезжают инвестфонды из Нью-Йорка и Чикаго – поэтому это приведёт к далеко идущим последствиям.

А республиканцы в Конгрессе хотят и вовсе расследовать “климатический картель”, навязывающий тематику ESG. Такими темпами нынешний энергокризис “зелёная” повестка может просто не пережить.

3. Зелёная чума – бич 21 века. Западные страны являются её распространителями и переносчиками, но пока они ещё слишком богаты, и экономический жирок позволяет им выдерживать последствия зелёной инфекции.

Другое дело – бедные страны, пошедшие по зелёному пути и быстро столкнувшиеся с чудовищными последствиями. Примеры Ганы и Шри-Ланки очень убедительны (ссылка).

Если подобных негативных примеров накопится много, и если зелёные таки доконают экономику Евросоюза, то вредоносность зелёного радикализма станет очевидной даже для американских политиков (не только республиканцев, но и демократов). Тогда США смогут воспользоваться шансом, вовремя соскочить с зелёной темы и избежать совсем уж разрушительного энергокризиса.

Надо было так же и с большевизмом делать: сначала попробовать на небольших странах. А то начали сразу с России…