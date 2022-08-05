Мнение: Приемы тургеневской хищницы

Когда люди плохо понимают механизм чего-то, они обычно путают благодаря и вопреки.

Вопреки недостатку образования некоторые люди достигают в профессии многого.

Не благодаря, а вопреки.

Вопреки физической неполноценности некоторые инвалиды прокачиваются так, что становятся чемпионами.

Вопреки, а не благодаря.

Вопреки позднему возрасту некоторым женщинам удается родить здоровых детей.

Вопреки, а не благодаря.

Если кто-то вдруг начинает думать, что все это благодаря, тот все ставит с ног на голову.

Нужно очень хорошо представлять себе, что такое "вопреки".

Это значит, что у человека были преграды, были непроходимые на первый взгляд трудности, а он все-таки достиг того, чего по реалистичному прогнозу достичь не мог.

Вот что такое "вопреки".

У любого "вопреки" обязательно есть "благодаря" – ровно в противоположной области.

И чтобы видеть механизм ясно, надо очень хорошо себе это представлять.

Например.

Вопреки недостатку образования некоторые люди достигают в профессии многого.

"Благодаря" здесь лежит в плоскости самообразования.

Они компенсируют недостаток образования самообразованием, а еще интеграцией разрозненных теоретических знаний в практику.

"Вопреки" нам показывает, что люди преодолели, дефицит чего они восполнили, а восполняется дефицит всегда чем-то подобным.

Вопреки физической неполноценности некоторые инвалиды прокачиваются так, что становятся чемпионами.

"Благодаря" здесь в тренировке физических навыков, компенсирующих недостатки.

Если человек не имеет ног, но способен натренировать руки лучше, чем у большинства других людей, он компенсирует недостаток ног.

Не за счет его интеллекта это происходит, не за счет доброты его или других людей, а за счет тренировки физических качеств, поскольку ущерб его именно в физической области.

И женщины из третьего примера, родившие в позднем возрасте, компенсируют это либо очень хорошим от природы здоровьем, либо тщательной и очень верной заботой о своем здоровье, а чаще тем и другим.

Сам по себе поздний возраст – преграда для деторождения из-за здоровья, а если со здоровьем все намного лучше, чем в среднем, то преграда может преодолеваться.

Разобрав самые простые и очевидные всем примеры, предлагаю обратиться к сложным.

В разборе повести Тургенева "Вешние воды" никто почти не смог описать ходы и приемы хищницы, потому что не держали в голове простую, описанную мною выше схему.

Большинство описывали действия хищницы так, будто она добивалась своего щипцами и скалками.

Она была грубовата, фамильярна, прямолинейна, говорила властно, требовала внимания.

Успех в рыбалке не бывает благодаря такому, он всегда бывает только вопреки.

Если вы пойдете с кем-то говорить грубо, фамильярно, прямолинейно и властно требовать, вас спустят с лестницы раньше, чем вы успеете опомниться.

И я это пишу годами, но все равно хитрюги думают: пиши-пиши, а все-таки наглость – второе счастье. И лелеют мечты, что можно вот так же грубо и властно приказать кому-то подчиняться и он подчинится.

Вот самый подводный комментарий, не ясно, откуда у меня в группе комментаторов взялось такое.

Здесь все "вопреки" выдаются за "благодаря".

Если мы применим простую схему, которую я описала в начале на простых примерах, мы получим следующее.

Марья Николаевна грубовата, но вопреки этому очень обаятельна.

За счет чего обаятелен грубый человек? За счет тонкости, которая в нем есть, но на первый план не выходит.

Именно это: внешне грубовата, а на самом деле очень тонка, внешне простовата, а на самом деле очень непроста, внешне прямолинейна, а на самом деле стратег, и создает диссонансы, которые становятся крючками.

Это любимый прием всех хищников крючок-под-колпачком, и я про это вам много раз говорила.

И все истории ХХХ, Иры-Ромы-и-Никиты – об этом.

Вспоминайте в комментариях любые колпачки из их историй, но осторожней, не описывайте щипцы и другой хлам из своего черного чемоданчика.

Колпачок – какое-то неказистое или даже некрасивое качество, а под ним – противоположность.

Лохмотья золушек и печориных, ослиные шкуры других нерыб устроены примерно так же: наверху оказывается нечто простенькое и чумазенькое, скрывая выдающуюся способность.

У рыбаков колпачки не в таком почете, как у хищников, из-за их человеколюбия, слишком большие колпачки не выдерживают тест на этику, некоторые даже на грани экологии, рыбаки такими не пользуются, а хищники охотно. Рыбаки тоже пользуются, самыми красивыми колпачками.

Все кому ни лень повторяют Суньцзы "если ты владеешь, покажи врагу, что у тебя этого нет", но в историях о хищниках никогда не могут это узнать.

Речь не о том, чтобы прятать нож в кармане или притворяться сообщником врагу, хотя и этими приемами на войне пользуются, но это не про рыбалку.

Речь скорее о том, как джедаи в боевиках иногда выглядят добродушными старикашками или хрупкими девушками. Чем меньше человек уважает стариков и женщин, тем более он оказывается беззащитен.

Колпачок хищника действует на всех, но чем меньше ваша корона, тем он для вас безопасней.

И наоборот, если корона на вас велика, колпачок хищника сделает вас совсем слабым.

У Санина корона оказалась приличной величины, хотя выглядел он человеком воспитанным.

Но весь спектр эмоций, которые он испытывал: досаду, жалость, страх, что к нему будут домогаться, легкую брезгливость, чувство вины, весь это набор Сокровища, который онегины носят в бархатном мешочке на шее, делают их очень уязвимыми перед хищницами, даже самыми мелкими.

Колпачок отвлекает внимание, усыпляет бдительность, кормит корону, если та есть.

Но это его не главная функция.

Главное, что делает колпачок, создает фон для роста фигуры.

Вы наверняка видели гештальт-картинки, таких много в Сети, где в зависимости от фона и контекста размер одинаковых фигур кажется разным. Типа таких:

На черном фоне белое кажется больше, чем наоборот.

По контрасту с холодным теплое кажется горячим.

А если мы учитываем фактор ожидания, которое создает представление, мы и получаем тот самый крючок.

Этот крючок-под-колпачком описан в каждый сказке про Дурака, в каждой суфийской притче о дервише.

Божества в легендах и мифах любят появляться в виде нищих или животных.

Кажется, что прятать свои таланты или возможности, это очень легко, но попробуйте не выпячивать то, что считаете своей сильной стороной и убедитесь, что это сложно. А для рапана и вовсе невозможно.

Рапаны часто жалуются, что они не умеют себя подать, но никогда даже не подумают, что подавать им нечего.

У многих еще и белое пальто. Он считают колпачки коварством, а свое решето и огромную Выскочку считают честностью.

На самом же деле, если вы скромны, вы уже нерыба.

Скромности достаточно для этого, у рыб скромность только начинает формироваться как и границы, у рапанов ни того, ни другого нет.

Скромность – это не колпачок и не лохмотья, это намного меньше. Но это из того же ряда вещей.

Опишите, почему скромности для рыбалки достаточно.

И опишите еще то, что принимают за скромность, но оно ею не является.

И потом еще опишите крючки-под-колпачками тургеневской хищницы, если теперь увидели их получше.

Я пока этого не описала. Описала колпачки частично, а крючки совсем нет. Опишу, если у вас не получится.