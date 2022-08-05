Во вторник дополняем образ аксессуарами: семь нарядов на каждый день недели, когда на улице прохладно

Чаще всего осеннее и зимнее время ассоциируется с тоской, грустью и хандрой. Но чтобы поднять себе настроение, достаточно создать стильный и яркий образ и отправиться в нем на прогулку с друзьями или любимым человеком. В этом году стилисты отдают предпочтение лаконичным и простым вещам. В статье вы найдете 7 идей уникального и трендового аутфита.

Теплый понедельник

В день, когда наиболее прохладно, всегда хочется максимального уюта и тепла. Для начала недели выберите комфортную классику – шерстяное пальто и удлиненную вязаную водолазку. Добавьте кожаные, простые брюки, которые придадут всему образу некую изюминку, и обязательно разбавьте аутфит стильной, интересной сумкой, лаконичными украшениями и светлыми ботильонами.

Элегантный вторник

В этот день стоит поиграть со структурами и материалами. Скомбинируйте клетчатое пальто с однотонной водолазкой и элегантными брюками того же оттенка. Дополните образ аксессуарами: маленькой черной сумкой, серебряными классическими часами и модными очками.

Нежная среда

Время, чтобы немного раствориться и расслабьтесь в оттенках бежевого и белого. Монохромный образ в постельных тонах добавит в этот день свежести и нежности! Удобные аксессуары в виде белых кроссовок и спортивной кепки идеально подойдут для повседневных прогулок по городу.

Четверг в стиле смарт кэжуал

Плоская подошва, классический тренч с поясом светлого оттенка, черные брюки со стрелкой и вневременная белая рубашка – идеальный, трендовый вариант для четверга. Главное – не забыть дополнить образ интересными и стильными аксессуарами.

Стильная пятница

Теплое пальто Teddy Bear – элемент одежды, который обязательно выделит вас из толпы! Элегантное, теплое и ультрастильное, оно отлично сочетается с темной обтягивающей водолазкой и вощеными или кожаными брюками. Добавьте к аутфиту черные трендовые лоферы, необычную сумку и стильные очки, и он идеально подойдет для посиделок с подругами в кафе или прогулок по городу.

Удобная суббота

Классический светлый тренч, белые джинсы, темная водолазка и черные конверсы – идеальное субботнее сочетание. Чтобы образ выглядел более стильно, накиньте на плечи свитер в темно-синюю полоску и добавьте к нему элегантную сумку, золотые украшения и черные очки.

Комфортное воскресенье

Идеальный и трендовый аутфит получится, если вы соедините в нем спортивные штаны, майку светлого оттенка, куртку-рубашку оверсайз и грубые ботинки. Такой образ отлично подойдет для прогулок прохладного выходного дня.