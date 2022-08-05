 

Минобороны подтвердило выход трех сухогрузов с зерном из портов Украины

05.08.2022, 22:10, Новости дня
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Украинские порты покинули три иностранных судна, два из них – из Турции, одно – из Болгарии, вывод судов прошел в рамках «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 5 августа 2022 года осуществлен выход сухогрузов: Navistar (Турция, груз – кукуруза) из порта Одесса, Polarnet (Турция, груз – кукуруза) и Polarnet (Болгария, груз – кукуруза) из порта Черноморск», – цитирует Мизинцева ТАСС.

Он пояснил, что Россия следует принятым в рамках соглашения обязательствам для обеспечения вывоза зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.

По его словам, в шести портах Украины остаются заблокированными 66 иностранных портов из 14 разных стран. Также остается опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры из-за дрейфующих украинских мин у берегов Черного моря.

Ранее Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet.

После этого в турецком военном ведомстве отметили, что сухогрузу Fulmar S после досмотра, проведенного в пятницу около Стамбула, разрешено следовать на Украину за зерном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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