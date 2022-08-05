Белый дом: США не намерены исправлять последствия визита Пелоси

Вашингтонская администрация считает, что ей нечего исправлять в отношениях с Китаем, и обвиняет Пекин в несоразмерной реакции на поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Соединенным Штатам здесь нечего исправлять. Мы видели чрезмерную реакцию с китайской стороны», – приводит ТАСС комментарий Кирби на заявления китайской стороны о том, что США следует принять меры для исправления ошибок и устранения серьезных последствий визита Пелоси.

Ранее посол Китая в США Цинь Ган был вызван в Белый дом в связи «провокационными действиями» Пекина в отношении Тайваня.

Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

В Кремле заявили, что Китай законно защищает суверенитет на фоне провокации с визитом Пелоси на Тайвань.

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