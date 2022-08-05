 

Белый дом: США не намерены исправлять последствия визита Пелоси

05.08.2022, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вашингтонская администрация считает, что ей нечего исправлять в отношениях с Китаем, и обвиняет Пекин в несоразмерной реакции на поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Соединенным Штатам здесь нечего исправлять. Мы видели чрезмерную реакцию с китайской стороны», – приводит ТАСС комментарий Кирби на заявления китайской стороны о том, что США следует принять меры для исправления ошибок и устранения серьезных последствий визита Пелоси. 

Ранее посол Китая в США Цинь Ган был вызван в Белый дом в связи «провокационными действиями» Пекина в отношении Тайваня.

Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

В Кремле заявили, что Китай законно защищает суверенитет на фоне провокации с визитом Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / Зеленский – Гордону: Я уже стал приговором для Порошенко, он просто не хочет этого осознать

27.03.21 / Украинские силовики обстреляли село к северу от Донецка

08.07.20 / Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев

07.10.20 / Российскую теннисистку Сизикову заподозрили в участии в договорном матче

22.12.20 / Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса

30.08.21 / 38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме

28.12.20 / Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

04.08.20 / В московском метро нашли тело мужчины в инвалидной коляске

05.10.20 / Азербайджан заявил об уничтожении четырех армянских систем «Град»

20.05.21 / Еврокомиссия сообщила, что договоренности о цифровом COVID-сертификате достигнуты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика