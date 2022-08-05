 

Мнение: Сэкономили на огнетушителях

05.08.2022, 22:08, Разное
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На сгоревшем складе Ozon отсутствовали огнетушители и была нарушена техника безопасности

По данным Readovka пожар (https://t.me/readovkanews/39692) на крупнейшем складе Озона в Истре начался с раздевалок и места отдыха на 4 этаже. Огонь стал быстро распространяться из-за неправильного хранения товаров. На самых первых кадрах (https://t.me/readovkanews/39688) пожара видно, что там находятся коробки с заказами, которые запрещено хранить в этой части помещения.

Площадь пожара увеличилась на 10 тысяч квадратов всего за 30 минут. Дело в том, что на 4 этаже, где начался пожар, находились легковоспламеняемые предметы — об этом констатирует и дымообразование, и черно-зеленое пламя. Как рассказал Readovka источник, рядом с раздевалками хранились баллоны, бытовая химия, краска и дезодоранты, но в помещении не было огнетушителей.

(https://t.me/readovkanews/39753)Когда площадь огня достигла (https://t.me/readovkanews/39686) 40 тыс квадратов, всех попросили отойти подальше от склада. На месте остались только сотрудники МЧС, так как создалась угроза взрыва — огонь стал подходить к самому опасному месту: блоку номер четыре. К счастью, эта часть блока уцелела — там находились легковоспламеняющиеся предметы, но пожарные успели предотвратить взрыв. Интересно, что проверок склада Ozon за год не было ни одной — последняя в сентябре 2021 года при запуске склада. Следователи завели уголовное дело. Сейчас они рассматривают три версии возникновения огня: короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с другими источниками.

https://t.me/readovkanews/39797 – цинк

Сэкономили на огнетушителях.

Источник: Colonel Cassad


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