Bloomberg – «неудобная реальность» — страны G20 не разделяют стремления Запада изолировать Россию и Китай

Начав объезжать мир в попытке уговорить другие страны присоединиться к антироссийским санкциям, западные лидеры с удивлением обнаружили нежелание членов «Большой двадцатки» поддерживать их курс, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, многие страны мира оказались не готовы жертвовать собственными экономическими интересами и давними связями с Москвой в угоду США и их союзникам. Кроме того, бедным странам гораздо ближе политика, основанная на конкретной поддержке, которую практикуют Москва и Пекин, а не ориентация США на «общие ценности».



AP

Когда лидеры «Большой семёрки» собрались в Баварских Альпах в июне, они пообещали поддерживать Украину «всерьёз и надолго», однако члены «Большой двадцатки» оказались менее сговорчивыми, пишет Bloomberg. Предполагается, что «Большая двадцатка», состоящая из стран, на долю которых приходится около 85% мировой экономики, должна в большей степени отражать положение дел в мире. Тем не менее только половина её членов присоединилась к международным санкциям против России, отмечает издание.

Когда чиновники из небольшой группы богатых стран отправились путешествовать по миру, чтобы обосновать необходимость более жёсткой экономической политики в отношении России, они были удивлены отсутствием поддержки со стороны государств «Большой двадцатки», даже если эти страны не помогают Москве обойти санкции.

С этой «неудобной реальностью» столкнулся госсекретарь Энтони Блинкен во время своего турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать за США и Европой в их попытках изолировать Россию президента Владимира Путина, констатирует новостное агентство.

Это усложняет согласование глобальных инициатив Запада, таких как ограничение цен на российскую нефть, предложенное «Большой семёркой», и в то же время приободряет Владимира Путина и Си Цзиньпина в реализации их собственных глобальных задач, отмечается в статье.

Как подчёркивает Bloomberg, главным уклонистом оказался Китай, объявивший о «безграничной дружбе» с Россией всего за несколько недель до начала военной спецоперации на Украине. Расходы Китая на российскую нефть резко возросли с начала конфликта: в июне он потратил на закупки российских энергоносителей на 72% больше, чем годом ранее.

Однако Пекин далеко не одинок в игнорировании призывов «обуздать» Кремль, замечает издание. К примеру, премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 июля разговаривал по телефону с Путиным по вопросам налаживания торговых связей, а лидер президентской гонки в Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возложил вину за конфликт не только на Россию, но и на Украину. Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскритиковал санкции, введённые США против России. Турция, в свою очередь, пришла к выводу, что наказание РФ нанесёт ущерб экономическим и политическим интересам Анкары.

Одной из причин сдержанности среди стран так называемого Глобального Юга Bloomberg называет экономическую необходимость. Но есть и другие причины, в том числе историческая близость к Москве, обеспокоенность признаками отстранения США и недоверие к бывшим колониальным державам, подпитанное ощущением их лицемерия, отмечает издание.

Усилия США по созданию коалиции демократий против Пекина также принесли ограниченные результаты. Члены «Большой двадцатки», включая принимающую в этом году саммит группы Индонезию, продолжают подписывать крупные сделки с китайскими государственными компаниями, и торговый баланс остаётся в пользу Пекина.

Ярким примером, по мнению Blоomberg, служит Саудовская Аравия, которая остаётся в хороших отношениях с Москвой и поддерживает дружеские связи с Пекином. Эр-Рияду не нужно выбирать между американскими и китайскими технологиями, «так же как вы можете иметь McDonald’s и Burger King на одной улице», заявила журналистам посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар во время визита президента Джо Байдена в королевство в прошлом месяце.

Столь разный подход к внешней политике породил конкуренцию за влияние, пишет издание. Так, канцлер Германии Олаф Шольц демонстративно пригласил Аргентину, Индонезию, Индию и Южную Африку, отказавшихся вводить санкции против России, на саммит «Большой семёрки», посвящённый Украине, в конце июня.

Борьба за «мягкую силу» также развернулась в Африке, куда отправился с визитом сначала глава российского МИД Сергей Лавров, а затем президент Франции Эммануэль Макрон. Как утверждается в статье, РФ действует в Африке по примеру Китая, который относится к каждой крошечной африканской стране с огромным вниманием, которого страны континента не могут добиться от Вашингтона.

Китай знает, что каждое африканское государство имеет голос в Организации Объединённых Наций и её институтах, и его подход окупается, отмечает издание. Ранее в этом году США направили в Совет по правам человека письмо с осуждением Китая за предполагаемые нарушения прав человека в Синьцзяне, которое подписали 47 стран, в основном европейские союзники. Куба ответила заявлением в поддержку Китая, которое подписали 62 страны.

Решение госсекретаря США Энтони Блинкена отправиться из Азии в Южную Африку 7 августа, а затем в Демократическую Республику Конго и Руанду, выглядит как попытка настроить умы не только против Китая, но и против России, считает Bloomberg.

Президент Байден заявил, что он будет рад видеть африканских лидеров в декабре в Вашингтоне на саммите, в основу которого лягут «общие ценности», с целью «способствовать новому экономическому взаимодействию». По словам Байдена, помимо решения вопросов, связанных с пандемией, изменением климата и продовольственной безопасностью, встреча «укрепит приверженность США и Африки демократии и правам человека».

Тем не менее, по словам доцента кафедры глобальных коммуникаций Университета штата Джорджия Марии Репниковой, прагматичное использование Китаем «мягкой силы» — в основе которой поддержка образования и рабочих мест и демонстрация своих технологических достижений и прогресса в сокращении бедности — часто находит больший отклик на «Глобальном Юге», чем ориентация США на ценности.

Москва тем временем использует «различные способы апеллировать к «Глобальному Югу» и выступать от его имени в качестве его защитника», считает Репникова. По её словам, влияние РФ в Африке меньше, чем у Китая, но она много работает над инструментами «мягкой силы» с помощью социальных сетей и дипломатического языка. По мнению Репниковой, такой подход применим не только к Африке, но и к Азии и Латинской Америке. Так, РФ поставила этим странам свою вакцину против COVID-19, а Китай вкладывает значительные средства в их развитие.

Президент Индонезии Джоко Видодо традиционно отказался присоединяться к одному из лагерей и не подчинился давлению с целью исключения Путина из саммита «Большой двадцатки» в ноябре. В итоге он пригласил на Бали президентов РФ и Украины.

По мнению Репниковой, последние события показывают, как конкуренция за влияние становится частью повседневной практикой. Такое положение делает маловероятным изменение позиций государств. «Если только не будет предложено что-то очень существенное», — добавляет эксперт.