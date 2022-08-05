Грудинин, хоккеист, рассказал о том, как он побеждал больших соперников

Защитник сборной РФ по хоккею до 25 лет, выступающий за ЦСКА, Владимир Грудинин заявил, что против более крупных соперников нужно занимать правильную позицию.

Такое мнение Грудинин высказал ТАСС в пятницу. На предсезонном турнире в Сочи защитник минского “Динамо” Алексей Емелин провел два сильных чистых силовых приема против Матвея Мичкова и Александра Никишина из СКА. Емелин – опытный игрок, поэтому всегда ищет новые способы улучшить свою игру.

Грудинин заявил, что если все кажется идеальным, то действия Емелина легко связать с большим опытом. Хотя важно иметь правильную позицию при игре в большинстве, важность правильных размеров может ввести в заблуждение. У вас есть инструмент, который вы можете использовать против любого соперника, чтобы заставить его выйти из своей позиции.

Он сказал, что за мою короткую карьеру использовал много силовых приемов, и иногда приходилось прибегать к ветряной мельнице. Мы только что закончили тренировочный лагерь “Звезды”. Он сказал, что есть ощущение потери технического мастерства из-за нагрузки на мышцы.