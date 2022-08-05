 

Грудинин, хоккеист, рассказал о том, как он побеждал больших соперников

05.08.2022, 21:30, Разное
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Защитник сборной РФ по хоккею до 25 лет, выступающий за ЦСКА, Владимир Грудинин заявил, что против более крупных соперников нужно занимать правильную позицию.
Такое мнение Грудинин высказал ТАСС в пятницу. На предсезонном турнире в Сочи защитник минского “Динамо” Алексей Емелин провел два сильных чистых силовых приема против Матвея Мичкова и Александра Никишина из СКА. Емелин – опытный игрок, поэтому всегда ищет новые способы улучшить свою игру.

Грудинин заявил, что если все кажется идеальным, то действия Емелина легко связать с большим опытом. Хотя важно иметь правильную позицию при игре в большинстве, важность правильных размеров может ввести в заблуждение. У вас есть инструмент, который вы можете использовать против любого соперника, чтобы заставить его выйти из своей позиции.

Он сказал, что за мою короткую карьеру использовал много силовых приемов, и иногда приходилось прибегать к ветряной мельнице. Мы только что закончили тренировочный лагерь “Звезды”. Он сказал, что есть ощущение потери технического мастерства из-за нагрузки на мышцы.


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