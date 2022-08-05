Лавров заявил, что новая структура США для Азиатско-Тихоокеанского региона включает в себя тех, кто не хочет пересекать границы

Выдвинув инициативу по созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой структуры (АТР), США пригласили в нее только тех, кто согласится с ней во всех аспектах.

Об этом в пятницу в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сказал, что недавно Соединенные Штаты предложили идею создания союзной организации – Индо-Тихоокеанской экономической структуры. Очевидно, что это альтернатива региональному всеобъемлющему экономическому партнерству, инициированному АСЕАН.

США пригласили семь из 10 членов АСЕАН, но пригласили только половину. Это признак исключительности, а не всеохватности предлагаемых структур. Они приглашают людей, которые не создадут слишком много проблем, но при этом согласны с теми, кто принимает решения почти в одиночку.