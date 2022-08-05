Мнение: Гнездо телефонных мошенников, чистка IT-компаний и налог на релокантов

1. Любопытные фотографии из колл-центра мошенников, обнаруженного в Бердянске (бывшая Украина) ещё в апреле. Похоже, дело там было поставлено на широкую ногу. Сотрудников «вдохновляли» работать с помощью специальных мотивационных плакатов и объясняли им, почему грабить русских совершенно не зазорно (ссылка):



Брошенный мошенниками колл-центр был обнаружен российскими военными в Бердянске в апреле. Сбербанк был привлечен в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные, которые были на поврежденных серверах.

«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России – не менее 20 миллионов человек», – передает его слова РИА Новости.

Этот же эксперт раньше рассказывал о том, что «столицей» телефонного мошенничества до недавнего времени был Днепрпетровск — в конце 2020 года там располагалось до тысячи кол-центров злоумышленников. Это огромная индустрия, масштаб которой можно объяснить ее тесными связями не только с организованной преступностью, но и со спецслужбами Украины. На фоне развития спецоперации покровители данного бизнеса приняли решение свернуть его в Днепрпетровске и перенести на территорию других городов Украины. В объявлениях эти колл-центры описывают характер своей деятельности как «работу со страной-агрессором».

2. Правительство России от чистки банков перешло к чистке ИТ-компаний (ссылка):



Минцифры России исключило из реестра IT-компаний свыше 400 организаций, для которых эта сфера деятельности не является основной. Об этом пишет «Интерфакс».

В их число попали 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и другие организации, которые не относятся к сфере информационных технологий.

На данный момент в министерстве идет работа над улучшением критериев и процедуры аккредитации IT-компаний. Если раньше было достаточно добавить профильный общероссийский классификатор видов экономической деятельности, то сейчас рассматривается введение нескольких требований для успешного подтверждения: доли IT-сотрудников в численности сотрудников компании и доли расходов на IT.

3. С одной стороны, у нас пытаются поддерживать айтишников и стимулировать как можно большее число граждан работать удалённо. С другой стороны, власти полагают, что эти меры должны касаться только тех, кто работает в России. Уехавших за рубеж удалённых работников планируют пощипать (ссылка):

Минфин хочет собирать налоги с уехавших за границу россиян. Ведомство подготовило законопроект, который повысит ставку для нерезидентов, работающих на российские компании. По словам опрошенных “Ъ FM” юристов, речь может идти о налоге на доход в 30%.

Большой вопрос, получится ли эффективно собирать данный налог, или его будут массово обходить с помощью различных серых схем. Либо вполне легально оформлять уехавших сотрудников, задействовав для этого зарубежные филиалы компаний.

Практика не новая. США, например, собирают налоги со своих граждан по всему миру (ссылка). Россияне же, выехав за границу, через полгода перестают быть налоговыми резидентами РФ.

Возможно, будут различать уехавших в дружественные и недружественные страны. Если кто-то от нас уехал на работу в дружественную Белоруссию, например, было бы не совсем правильно вводить против такого человека двойное налогообложение. Для уехавших в страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки довольно велик шанс, что они вскоре вернутся, и не имеет смысла стимулировать людей получать там гражданство, вид на жительство и так далее.

Борьба за наполнение бюджета – это хорошо, но она не должна потакать утечке мозгов.