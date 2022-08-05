 

Эксперт: Турция не станет для России каналом для обхода западных санкций

05.08.2022, 20:48, Новости дня
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Думать, что Турция превращается в главный канал обхода Россией санкций Запада, это иллюзия. Эрдоган не намерен нарываться на меры со стороны США и продолжит развивать отношения с Зеленским, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В пятницу прошли переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, встреча продлилась более четырех часов.

«Нельзя сказать, что Турция превращается в главного помощника РФ по обходу санкций. Турция будет вести себя чрезвычайно осторожно, осмотрительно и хитро. Турки будут постоянно искать способы сотрудничества и взаимодействия, чтобы все время прощупывать границы и не нарваться на серьезные меры со стороны США», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов. 

Президент Турции Реджеп Эрдоган старается аккуратно сохранять деловые и конструктивные отношения с Украиной и ее президентом Владимиром Зеленским, добавляет собеседник. «Турция продолжит играть свою игру, но в этой игре она точно не будет идти в фарватере мер, которые предписывают Соединенные Штаты, они будут пытаться танцевать вокруг этих мер», – уверен политолог. 

Лукьянов призвал не удивляться, что встреча президентов в Сочи продолжалась более четырех часов, хотя в прежние разы «они управлялись быстрее». «Сейчас повестка очень обширная, самая разная – двусторонняя, многосторонняя и глобальная», – отметил эксперт. 

В ходе переговоров в Сочи турецкий лидер заявил, что Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Встреча началась в 15.21 и продлилась чуть более четырех часов. Обсуждался широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества РФ и Турции до обсуждения региональной проблематики – кризиса на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, обстановки в Сирии.

В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Россия и Турция намерены нарастить взаимодействие в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Среди главных итогов наиболее важным стало то, что президенты договорились о частичной оплате газа в рублях, о чем сообщил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, достигнуты соглашения в финансовом блоке для облегчения расчетов бизнесу и туристам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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