Путин и Эрдоган заявили о важности сохранения территориальной целостности Сирии
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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган заявили о важности сохранения политического единства и целостности Сирии, об этом говорится в документе, выпущенном после их переговоров в Сочи.
«Среди затронутых вопросов были недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии», – цитирует совместное заявление ТАСС.
Напомним, в пятницу вечером в Сочи завершились переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Они длились более четырех часов.
Путин указывал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент РФ поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Турецкий лидер заявлял, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
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