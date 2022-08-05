Путин и Эрдоган заявили о важности сохранения территориальной целостности Сирии

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган заявили о важности сохранения политического единства и целостности Сирии, об этом говорится в документе, выпущенном после их переговоров в Сочи.

«Среди затронутых вопросов были недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии», – цитирует совместное заявление ТАСС.

Напомним, в пятницу вечером в Сочи завершились переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Они длились более четырех часов.

Путин указывал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.

Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент РФ поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

Турецкий лидер заявлял, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.

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