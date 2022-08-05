Минобороны назвало обстрелявшее Запорожскую АЭС подразделение ВСУ

Украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм, заявили в Минобороны России.

«Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

«Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами. По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», – указали в ведомстве.

Министерство отметило, что особо цинично нападение на ЗАЭС выглядит во время международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, проводимой под эгидой ООН.

«Призываем международные организации осудить преступные действия режима [президента Украины Владимира] Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», – заключили в ведомстве.

Ранее в Энергодаре сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.

Власти Запорожской области заявили, что украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу.

Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.

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