ООО “МСК”: быстрый и эффективный вывоз строительного мусора в Москве

Благоустройство городской среды, ремонт квартир и жилых домов неизменно связаны с образованием большого количества мусора: битого кирпича, стекла, кафельной плитки, металлочерепицы, демонтированных перегородок. Вопрос о своевременном вывозе остатков необходимо решать еще до начала строительных работ.

Компания ООО “МСК” занимает одно из лидирующих мест в сфере утилизации отходов, заботится о чистоте города, осуществляет вывоз строительного мусора в любом округе Москвы и Московской области.

Почему нужно обратиться в ООО “МСК”

Отходы после строительства требуют особых условий по сбору и утилизации, так как могут содержать опасные для окружающей среды вещества. За нанесение вреда природе, создание несанкционированной свалки виновных привлекают к административной ответственности.

Компания ООО «МСК» осуществляет вывоз мусора в соответствии с действующими законодательствами и экологическими нормативами. Работает только с официальными мусорными полигонами. Имеет лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами 1–4 классов опасности.

Преимущества:

собственный автопарк спецтехники;

квалифицированные водители, грузчики с опытом;

всегда чистые стальные контейнеры 8, 20, 27, 32 м3;

качественная и ответственная работа;

соблюдение сроков;

незавышенные цены;

предоставление подтверждающих документов

по факту утилизации.

Особенности вывоза строительных отходов

ООО “МСК” сотрудничает с юридическими и физическими лицами Москвы и Московской области. Заключает договора на постоянное обслуживание, принимает разовые заявки. Осуществляет вывоз отходов только контейнерами 8–32 м3. Применение контейнеров удобно для организаций и частных лиц по ряду причин:

можно взять в аренду, заполнять постепенно;

можно заказать разово “под загрузку”;

емкость бункера зависит от объема отходов, скорости наполнения;

контейнеры устанавливаются на территории клиента, что исключает образование свалок.

Компания ООО “МСК” стремится сделать город чистым. Принимает заявки и сразу начинает действовать: предоставляет спецтехнику, контейнеры, квалифицированных сотрудников. Работает круглосуточно и без выходных. Постоянным заказчикам предоставляются скидки.