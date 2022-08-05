 

Шведские ученые открыли революционный способ борьбы с раком

05.08.2022, 20:02, Разное
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Исследователи из Каролинского института Швеции обнаружили, что холод может остановить рост раковых клеток. Исследователи провели опыты на одной мыши и одном человеке.
Руководитель исследования Ихай Цао сказал, что низкие температуры заставляют клетки бурого жира у мышей вырабатывать глюкозу, которая является основным источником энергии для раковых клеток. Ихай Цао вместе с коллегами имплантировал пять типов раковых клеток мышам, чтобы проверить потенциал холодной терапии.

Ридус” описывает результаты исследования. Ридус” рассказывает, что некоторые грызуны подвергались воздействию чрезвычайно низких температур непрерывно в течение двадцати дней. Ученые обнаружили, что у мышей, которых содержали при температуре +4°C, опухоли росли медленнее, и они жили почти в два раза дольше, чем мыши, жившие при комнатной температуре.

Затем исследователи провели эксперимент на больном лимфомой Ходжкина. В течение семи дней его держали при температуре 22°C. В результате опухоль стала потреблять меньше глюкозы.


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