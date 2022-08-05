Баварские чиновники обвиняются правительством Германии в халатном подходе к ядерной безопасности

В разгар дискуссий о продлении срока эксплуатации ракеты-носителя “Изар-2” правительство Германии обвинило власти страны в несоблюдении правил безопасности.

Геррит Нихаус (глава департамента безопасности Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ) написал письмо в газету Suddeutsche Zeitung.

Он заявил: “Вы проводите оценку безопасности, которая противоречит немецким принципам надзора”. Он заявил, что эти принципы включают “опору на тщательные проверки и доказательства”. Газета отмечает, что письмо было написано в июне. В то время Бавария, а также федеральное правительство все еще обсуждали возможность продления времени работы атомных станций, чтобы помочь уменьшить кризис. Федеральные министерства экономики, защиты климата, охраны окружающей среды и ядерной безопасности первоначально отвергли эту идею не только по соображениям безопасности, но и потому, что это повлияло бы на оставшиеся три атомные электростанции в стране. Так называемая периодическая проверка безопасности будет проводиться с 2019 года. Министерство Баварии поддержало идею проведения такой проверки, чтобы прояснить любые сомнения в отношении эксплуатации. В то время оно также полагалось на оценки компании T V South. В мае министерство Баварии направило в Берлин письмо о том, что это не будет означать ограничения ядерной безопасности или уступки в отношении объектов. Он отметил, что “вы имеете в виду, что проверка может быть проведена одновременно”. Нихаус сказал, что хотя первоначальные системы могли иметь нераспознанные неисправности, это не является компромиссом для безопасности. Федеральное министерство охраны окружающей среды также опиралось на “окончательно принятые протоколы” телефонной конференции, в которой также участвовали вице-канцлер и глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек (Зеленые). Участники заявили, что любое продление времени работы атомных электростанций после 31 декабря приведет к “возобновлению проблем безопасности и проверок безопасности”. По мнению газеты, это “имеет смысл только в том случае, если нет необходимости в глубоком аналитическом тестировании безопасности и/или обширной модернизации”.

В протоколе говорится, что атомные электростанции “заменят лишь небольшое количество газа в случае его нехватки”. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил в среду продление срока эксплуатации атомных электростанций Германии. Три оставшиеся в стране атомные электростанции использовались только для выработки электроэнергии. Они не являются необходимыми для нации в целом. Премьер-министр Германии сказал, что это все еще возможно из-за различий в том, как расширяются возобновляемые источники энергии в разных землях Германии. Кристиане Хофманн была заместителем пресс-секретаря немецкого кабинета министров. Она заявила, что Шольц подождет результатов второго испытания на безопасность, прежде чем принимать решение. Это стало ответом на катастрофу на АЭС “Фукусима-1” в 2011 году.