 

Турция утверждает, что судно под флагом Барбадоса в Стамбуле было проинспектировано

05.08.2022, 20:02, Разное
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В пятницу представители Совместного координационного центра посетили Стамбул для осмотра сухогруза FULMARS (флаг Барбадоса), который направлялся в украинский порт Черноморск.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции. Согласно сообщению, “команда ГТК посетила якорную стоянку в Стамбуле, Барбадос” и оценила судно FULMAR S, которое шло под флагом Барбадоса. Ранее три украинских судна были одобрены центром к отправке.

Это два судна под флагом Одессы и одно под флагом Черноморска. Их груз составляет около 58 000 тонн кукурузы. Первый сухогруз для вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины, “Разони”, был спущен на воду под флагом Сьерра-Леоне. Пройдя в четверг пролив Дарданеллы, оно направилось в сторону Ливана. На его борту находится примерно 27 000 тонн кукурузы.


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