 

Российский сегмент МКС затопят в Байкале

05.08.2022, 19:33, Разное
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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о планах утилизации российских модулей Международной космической станции после выхода России из совместного с США проекта.

Планируется, что после отстыковки наш сегмент будет постепенно снижаться и после 34 полных оборота вокруг Земли затонет в озере Байкал.

Борисов пояснил, что падение столь массивного космического объекта на земную поверхность может вызвать землетрясение, поэтому необходимо приземление на воду, чтобы смягчить удар. Учитывая высокую скорость, на которой будет падать российская часть МКС, рассчитать точное место падения и обеспечить её попадание в определённую точку можно с точностью до 70 километров, следовательно, для этой цели подходит лишь по-настоящему крупный водоём.

Наиболее подходящим кандидатом является озеро Байкал, которое обладает достаточными размерами. К тому же, 50 тыс. тонн высокотоксичного ракетного топлива, находящиеся на борту МКС, не окажут существенного влияния на экосистему Байкала ввиду огромной массы воды в нём.

– Наша задача – обеспечить наиболее безопасное, экологичное и ответственное захоронение отечественного сегмента МКС. Важно не только добиться того, чтобы при падении никто не пострадал. Необходимо убедиться, что артефакты, находящиеся на борту станции, никогда не попадут в руки журналистов, вражеских военных или конспирологов. Поэтому решено затопить станцию в самом глубоком месте Байкала, где средняя толщина водяного слоя составляет 1000-1200 метров, – рассказал Юрий Борисов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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