Контрнаступление ВСУ отменяется
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Вооруженные силы РФ и ДНР продолжают зачистку района Авдеевка – Пески, откуда артиллерия ВСУ бьет по Донецку. На этом фоне в западных СМИ публикуют «сенсационные» признания чиновников Украины: обещанного контрнаступления в этом году не будет, для этого нет ресурсов. Зато будет военная провокация другого рода. И совсем скоро – в конце августа.
Теги:
Украина
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спецоперация
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Россия
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Россия и Украина
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ДНР
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ЛНР
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Дмитрий Бавырин
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ВСУ
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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