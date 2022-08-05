 

Контрнаступление ВСУ отменяется

05.08.2022, 19:17, Новости дня
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Вооруженные силы РФ и ДНР продолжают зачистку района Авдеевка – Пески, откуда артиллерия ВСУ бьет по Донецку. На этом фоне в западных СМИ публикуют «сенсационные» признания чиновников Украины: обещанного контрнаступления в этом году не будет, для этого нет ресурсов. Зато будет военная провокация другого рода. И совсем скоро – в конце августа.

Теги: 

Украина
,
спецоперация
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Россия
,
Россия и Украина
,
ДНР
,
ЛНР
,
Дмитрий Бавырин
,
ВСУ

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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