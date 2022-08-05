Контрнаступление ВСУ отменяется

Вооруженные силы РФ и ДНР продолжают зачистку района Авдеевка – Пески, откуда артиллерия ВСУ бьет по Донецку. На этом фоне в западных СМИ публикуют «сенсационные» признания чиновников Украины: обещанного контрнаступления в этом году не будет, для этого нет ресурсов. Зато будет военная провокация другого рода. И совсем скоро – в конце августа.

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