 

Украинские войска обстреляли из HIMARS ж/д станцию в Запорожской области

05.08.2022, 19:17, Новости дня
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Украинские войска нанесли удар по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS.

В результате обстрела было совершено 11 попаданий по полотну и один в здание элеватора, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора», – написал Балицкий в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Напоним, в результате обстрела ВСУ оказались оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. 

Позже член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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