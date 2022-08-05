 

Китай призвал страны заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми

05.08.2022, 19:17, Новости дня
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Всем ядерным странам необходимо заключить многосторонний договор о неприменении ядерного оружия первыми, сообщил посол по вопросам разоружения МИД КНР Ли Сонг на Обзорной конференции Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО).

«Всем ядерным державам следует по примеру Китая придерживаться политики неприменения (ядерного оружия) первыми, заключить многосторонний договор о взаимном неприменении первыми ядерного оружия и воздерживаться от обозначения какой-либо страны в качестве цели для ядерного удара», – цитирует его РИА «Новости».

Ли Сонг добавил, что ядерным державам следует прилагать все усилия для недопущения нерегламентированных пусков ядерного оружия.

Ранее директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.

Во вторник в министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержена принципу не применять его первым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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