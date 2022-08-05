«Авторитарные тенденции» — мэры украинских городов якобы обвиняют Зеленского в нежелании делиться средствами на восстановление страны

По мере того как конфликт на Украине затягивается, в стране начинают обостряться старые противоречия между президентом и региональными властями, пишет The Washington Post. Как передаёт издание, мэры городов обвиняют Зеленского в чрезмерной централизации власти и желании контролировать все средства, поступающие на восстановление страны.



AP

После введения российских войск между украинскими политиками существовало негласное соглашение отбросить старые разногласия и сформировать единый фронт против Москвы, но теперь, когда конфликт затянулся и в страну стали поступать миллиарды долларов международной помощи, между центральной властью и местными лидерами вновь возникает раскол и довоенная напряжённость, пишет The Washington Post. Недавние трения между президентом Владимиром Зеленским и мэрами, которые пытаются защищать или восстанавливать свои разрушенные города и посёлки, подчёркивают растущие внутренние проблемы Украины после шести месяцев конфликта, отмечает газета.

Согласно поступившим изданию сообщениям от мэров и экспертов, правительство Зеленского пытается отодвинуть местных лидеров на второй план, чтобы сохранить контроль над средствами, поступающими на восстановление страны, и ослабить любых будущих политических соперников. Несколько мэров также выразили беспокойство по поводу того, что в условиях военных действий администрация Зеленского отказывается от обещаний провести децентрализацию власти и предоставить больше полномочий региональным и местным органам власти. К примеру, мэр Днепра Борис Филатов уверен, что в стране в период конфликта «развиваются авторитарные тенденции».

Как передаёт газета, разногласия с местными политиками возникли после того, как Зеленский сделал спорные перестановки в собственном кабинете в прошлом месяце, отстранив от дел главу службы безопасности Украины и генерального прокурора, а также объявив о широкомасштабном расследовании по делу о «государственной измене и коллаборационизме».

По словам эксперта Chatham House* Орыси Луцевич, украинские мэры традиционно становятся членами правящей партии, чтобы получить доступ к власти. Многие градоначальники поддерживали как бывшего президента Виктора Януковича, так и его преемника Петра Порошенко. Однако в последние годы некоторые мэры решили создать собственные политические партии и союзы на фоне проигрыша партии Зеленского «Слуга народа» на местных выборах 2020 года.

Притом что Украина получает помощь от всего мира, основным каналом получения десятков миллиардов долларов на восстановление разрушенных городов от других стран остаётся центральное правительство. Кроме того, президент создал региональные военные администрации, часто подменяющие собой власть гражданских местных органов и получающие финансирование непосредственно от Киева.

Эта ситуация привела в раздражение мэров, которые утверждают, что региональные лидеры эффективнее, чем чиновники центрального правительства, способны распоряжаться средствами и знают, в чём нуждаются их избиратели. Градоначальники даже пытаются установить свои собственные партнёрские отношения со странами и городами, готовыми финансировать конкретные программы восстановления.

Одним из самых ярых критиков Зеленского газета называет мэра Чернигова Владислава Атрошенко. В июле он напрямую раскритиковал Зеленского, обвинив соратников президента в попытке отстранить его от власти. «Сегодня, вместо того чтобы противостоять атаке врага, город вынужден терпеть атаки ваших подчинённых, — заявил Атрошенко в видео, опубликованном в соцсетях 8 июля. — Центральные и местные власти должны работать сообща против врага, а не против друг друга». За шесть дней до того, как Атрошенко опубликовал своё видео, украинские пограничники не выпустили его из страны в Швейцарию на конференцию, посвящённую восстановлению Украины, под предлогом запрета на выезд мужчин призывного возраста, пишет издание.

Проблемы мэра Ровно Александра Третьяка отличаются от проблем Атрошенко, однако он понимает разочарование своего коллеги. Атрошенко «пытается сделать всё возможное, чтобы привлечь инвесторов, пригласить бизнес, пригласить другие страны помочь, решить проблему», считает Третьяк. «Это нормально. Я пытаюсь сделать то же самое… Я не могу просто сидеть здесь, в своём городе, и ждать, когда мое центральное правительство окажет мне какую-то помощь», — добавил он.

* Королевский институт международных отношений (The Royal Institute of International Affairs, Chatham House) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 07.04.2022.