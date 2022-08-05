Эксперт ABC News – российская сторона стала хозяйкой положения, и от неё зависит, когда и как Бриттни Грайнер попадёт домой

Теперь, когда Грайнер вынесен приговор в соответствии с российским законодательством, Москва будет более склонна к переговорам по её обмену, считает и. о. директора Института Кеннана Уильям Померанц. В интервью ABC News он отметил, что вызволить американку из РФ можно лишь дипломатическим путём.

ВЕДУЩИЙ ABC News: К нам присоединяется Уильям Померанц, заместитель директора Института Кеннана, входящего в состав Международного центра Вудро Вильсона. Уильям, спасибо, что вы с нами!

УИЛЬЯМ ПОМЕРАНЦ, заместитель директора Института Кеннана: С большим удовольствием!

ВЕДУЩИЙ ABC News: Давайте сначала обсудим этот обвинительный приговор и то, что Грайнер получила практически максимальный срок. Удивило ли вас это?



УИЛЬЯМ ПОМЕРАНЦ, заместитель директора Института Кеннана: К сожалению, нет, это не было чем-то неожиданным. Российский Уголовный кодекс предполагает крайне суровые наказания по делам, связанным с наркотическими веществами. Поэтому я не удивлён, что она получила практически максимальный срок.



ВЕДУЩИЙ ABC News: Подкрепил ли этот приговор точку зрения, согласно которой Грайнер является «политическим заложником»?



УИЛЬЯМ ПОМЕРАНЦ, заместитель директора Института Кеннана: Является она политическим заложником или нет, зависит от трактовки ситуации. Очевидно, что вызволить Бриттни Грайнер из РФ можно лишь дипломатическим путём. Дипломатические контакты по этому вопросу продолжаются, но очевидно, что российская сторона стала хозяйкой положения и от неё зависит, когда и как Бриттни Грайнер попадёт домой, поскольку администрация Байдена выразила большую заинтересованность в этом вопросе.



ВЕДУЩИЙ ABC News: Итак, как вам кажется, повлияет ли вердикт суда или приговор на подход Соединённых Штатов к проблеме её возвращения домой?



УИЛЬЯМ ПОМЕРАНЦ, заместитель директора Института Кеннана: К сожалению, тут не так много вариантов действий. Она стала субъектом российской системы уголовного правосудия, и тот факт, что её признали виновной, означает, что переговоры по теме её возвращения могут быть продолжены. Хотя её адвокат и заявил, что они будут подавать апелляцию, что приведёт к возникновению задержек в дальнейшем. Но теперь в силу того, что у неё есть судимость в соответствии с российским законодательством, я думаю, РФ будет более склонна к переговорам. Но я не могу сказать, как быстро это будет происходить.



ВЕДУЩИЙ ABC News: Верно. Наш корреспондент Мэри Брюс в ходе сегодняшнего брифинга в Белом доме задала вопрос, посылает ли РФ некий сигнал, вынеся столь суровый приговор. Вот что нам ответили.



ДЖОН КИРБИ, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям: Я не могу говорить за российского судью. Ваш вопрос предполагает, что это некая попытка отправить сигнал, может, это и так, а может быть, и нет.



ВЕДУЩИЙ ABC News: Джон Кирби ушёл от вопроса, но отметил, что иностранные граждане, осуждённые в РФ по делам, связанным с наркотиками, традиционно получают более длинные сроки, чем граждане РФ, привлечённые к ответственности за те же преступления. Согласны ли вы с этим, и о чём это может сигнализировать?



УИЛЬЯМ ПОМЕРАНЦ, заместитель директора Института Кеннана: Человеку из западной страны или американцу попросту сложнее взаимодействовать с российской судебной системой. И у российских судов нет никакого стимула проявлять снисходительность к осуждённым-американцам. Поэтому я не удивлён, что к гражданам западных государств относятся суровее, чем к россиянам. По сути, граждане РФ в любом случае получают весьма суровые сроки, согласно их уголовному праву. Я не думаю, что это чрезмерное наказание, учитывая специфику российских законов.



ВЕДУЩИЙ ABC News: Понятно. И что, по-вашему, может ждать Грайнер в ближайшие месяцы?



УИЛЬЯМ ПОМЕРАНЦ, заместитель директора Института Кеннана: Она собирается подавать апелляцию, некоторое время займёт апелляционный процесс. Насколько я понимаю, она останется под стражей на территории Москвы. Но когда апелляционный процесс завершится, её переведут в исправительную колонию. Я полагаю, что её перевезут в тюрьму, расположенную за пределами Москвы, и что на американскую сторону будет оказано больше давления из-за необходимости вызволить её. Ведь она окажется в ещё большей изоляции, когда ей вынесут приговор и перевезут в место отбывания наказания.



ВЕДУЩИЙ ABC News: Об этом тяжело думать. Уильям Померанц, ваша экспертная оценка весьма ценна, спасибо вам большое.



УИЛЬЯМ ПОМЕРАНЦ, заместитель директора Института Кеннана: Не стоит благодарности.

Дата выхода в эфир 05 августа 2022 года.