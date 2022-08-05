Клинкхаммер, обладатель Кубка Гагарина 2018 года, стал ассистентом тренера клуба АХЛ

Роб Клинкхаммер – канадский ассистент главного тренера клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) “Рокфорд”. Об этом в пятницу пояснила пресс-служба команды.

Клинкхаммер заявил: “Я счастлив вернуться”. Клинкхаммер сказал: “Здорово вернуться в команду и стать частью Национальной хоккейной лиги (НХЛ), клуба “Чикаго”. В Рокфорде к нам относились очень хорошо как к игрокам “Рокфорда”, в то время как “Чикаго” может похвастаться отличной программой. Нам давали все шансы и ресурсы, необходимые для успеха, и это позволило нам легко вернуться”. Клинкхаммер, 35 лет, был игроком “Рокфорда” с 2008 по 2011 год.

Клинкхаммер также выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское “Динамо” (омский “Авангард”), московское “Динамо”, казанский “Ак Барс” и омский “Авангард”. Клинкхаммер, казанский “Ак Барс” и омский “Авангард” выиграли Кубок Гагарина 2018.

Московское “Динамо” стало последним канадским клубом, за который выступал Клинкхаммер после прошлогоднего плей-офф Кубка Гагарина. В четвертьфинале бело-голубые уступили московскому ЦСКА со счетом 0:4. Хоккеист из Канады был удостоен бронзовой медали на Олимпийских играх 2018 года в составе сборной Канады.