 

86% взрослых жителей Свердловска сделали прививки от коронавируса

05.08.2022, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала прививочной кампании более 80% взрослых жителей Свердловской области получили прививку от коронавируса. Это подтвердил в пятницу департамент информации региона.
В сообщении говорится, что с начала прививочной кампании против коронавируса в Свердловске привито 86% взрослых и 7,5% несовершеннолетних 12-17 лет. В отчете говорится, что 83% пожилых свердловчан охвачены вакцинацией. По его словам, количество людей, которые вернулись за вакцинами, значительно ниже первоначальных цифр. Оно составляло около 30%. Региональная оперативная группа сообщила, что за время пандемии в Свердловске было выявлено более 402 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор ранее заявлял, что для достижения коллективного иммунитета против коронавируса должно было быть привито не менее 80%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01.22 / “Могут потребоваться годы”: политолог Корнилов о переговорах России и США по гарантиям безопасности

20.05.22 / Выросли в дружной семье, а теперь стали заклятыми врагами: как живут наследники Карцева

08.07.22 / Мнение: Человечество испортилось

24.12.21 / Эксперты назвали пять причин, разрушающих автомобиль зимой

12.07.22 / Чтобы РФ не подслушала — Брюссель намерен оборудовать особо защищённый бункер для секретных переговоров лидеров ЕС

18.07.22 / Мнение: Тело Эмилии

19.08.20 / У Солнца был «брат-близнец», но куда он исчез?

03.06.22 / Для чего нужен личный бренд и как его монетизировать?

18.01.22 / NYT: Россия начала эвакуацию семей дипломатов из Украины

18.05.21 / Астрологи назвали гениев и лидеров среди знаков зодиака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика