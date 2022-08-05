86% взрослых жителей Свердловска сделали прививки от коронавируса

С начала прививочной кампании более 80% взрослых жителей Свердловской области получили прививку от коронавируса. Это подтвердил в пятницу департамент информации региона.

В сообщении говорится, что с начала прививочной кампании против коронавируса в Свердловске привито 86% взрослых и 7,5% несовершеннолетних 12-17 лет. В отчете говорится, что 83% пожилых свердловчан охвачены вакцинацией. По его словам, количество людей, которые вернулись за вакцинами, значительно ниже первоначальных цифр. Оно составляло около 30%. Региональная оперативная группа сообщила, что за время пандемии в Свердловске было выявлено более 402 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор ранее заявлял, что для достижения коллективного иммунитета против коронавируса должно было быть привито не менее 80%.