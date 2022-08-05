Министерство обороны Армении опровергает сообщение Баку о стрельбе на границе

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что за последние несколько дней армянские войска атаковали азербайджанские позиции на границе.

Это не соответствует действительности. По данным министерства обороны Азербайджана, ложное заявление о том, что вооруженные силы Армении в последние несколько дней атаковали азербайджанские военные позиции на границе между Арменией и Азербайджаном, продолжается.