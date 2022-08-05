Бельский рассказал о создании «штаба для успокоения» недовольных «реновацией» петербуржцев

Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, как власти города намерены решать вопросы петербуржцев, недовольных новым законом о «Комплексоном развитии территории» (КРТ).

В эфире «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» Бельский отреагировал на заявления жителей Северной столицы, которые не готовы участвовать в так называемой «реновации» города. Он напомнил о специально созданномштабе, который будет выезжать и «успокаивать» недовольных горожан.

«Мы создали штаб, будем выезжать на места и успокаивать людей, разъяснять их права. Правки будут вноситься, если потребуется, с коллегами это обсуждаем. Мы предоставляем возможность улучшения жизни жителям города. Дальше они сами принимают решение – соглашаться, переезжать или оставаться в доме. И никто его не тронет», – заявил спикер ЗакСа.

Однако при этом депутат отметил, что поправка, разрешающая петербуржцам, попавшим под закон о КРТ, остаться в том же районе, где они жили раньше, не будет принята из-за настроения чиновников Смольного и их лояльности застройщикам.

«Мы обсуждали эти вопросы. Среди депутатов нет поддержки всех этих вещей [поправок], потому что они влекут за собой определенные последствия. Мы должны и для инвесторов предложить интересные условия», – подчеркнул Бельский.

Напомним, 29 июня в Петербурге был принятинициированный губернатором Александром Бегловымзакон о КРТ, согласно которому «хрущевки» будут снесены, а земля отдана застройщикам. При этом жителей могут переселить на окраины вместо обжитых и благополучных районов.