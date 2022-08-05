Мнение: Обменный фонд

Меня спрашивают, почему я ничего не пишу о возможном обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер? Мол, после того, как Химкинский городской суд приговорил гражданку США к 9 годам колонии, признав ее виновной по делу о контрабанде наркотиков – самое время не молчать.

Ну а чего шуметь-то? Все, что мог написать о самой возможности такого обмена, написал еще неделю назад. Сейчас, когда уже и президент США Джо Байден обратил внимание на судебный процесс в Химках и «назвал приговор неприемлемым и пообещал, что американские власти продолжат прикладывать усилия для освобождения Грайнер и Пола Уиллана», вероятность обмена, по-моему, очень высока.

Если обмен состояится, то он будет вполне равнозначным. И Бут уже 14 лет сидит по очень мутному приговору, и уголовное дело в отношении Грайнер – пахнет липой. Но Грайнер хоть сама прилетела в Россию, а Бута де-факто выкрали из Таиланда и доставили в США.

Ничуть не исключаю, что формально никакого обмена не будет. И процедуру упростят. Путин помилует Грайнер и девушку отправят в США, а Байден помилует Бута и того выпустят из тюрьмы и отправят на все четыри стороны….

Фотография Бриттни Грайнер в Химкинском городском суде отсюда

Фотография Виктора Бута еще в Таиланде отсюда

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