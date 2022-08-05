 

При авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек

05.08.2022, 17:55, Новости дня
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Количество погибших при авиаударе израильских военных по сектору Газа выросло до семи, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

При ударе также погибла пятилетняя девочка, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». Еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о двух погибших и 19 раненых. Палестинская группа «Исламский джихад» заявляла, что в результате удара погиб командир военного крыла организации Тайсир аль-Джабари.

До этого армия Израиля сообщила о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. В израильском тылу введено чрезвычайное положение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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