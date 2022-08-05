 

Запорожские власти назвали цели Киева при обстреле АЭС

05.08.2022, 17:55, Новости дня
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Украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое», – сообщил Рогов, комментируя недавний обстрел ВСУ территории ЗАЭС, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что удар был нанесен целенаправленно, они метили по линиям электропередач, чтобы нарушить охлаждение реакторов и «вызвать техногенную катастрофу».

Рогов призвал МАГАТЭ вмешаться в ситуацию и пресечь атаки Украины на ЗАЭС.

Ранее в Энергодаре, где находится станция, сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.

В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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