 

СМИ: В Британии вводят ограничения на использование воды

05.08.2022, 17:55, Новости дня
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Ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн человек, информирует газета Daily Mail.

По данным издания, две крупных коммунальных компании уже ввели временные меры – они призвали жителей не использовать шланги для полива растений, мойки автомобилей и фасада дома, наполнения бассейнов и фонтанов. Такая мера с вечера пятницы распространится на 1,1 млн человек в графстве Гэмпшир и на острове Уайт. Через неделю аналогичная рекомендация начнет действовать в графствах Кент и Суссекс для еще 2,2 млн человек, передает РИА «Новости».

Компании призывают людей сократить потребление воды для защиты окружающей среды, чтобы восстановить высохшие болота и водоемы.

Следить за соблюдением ограничения компании призывают самих жителей. «Если вы заметили, что сосед, родственник или друг использует воду для ограниченных видов деятельности, напомните им о действующих ограничениях и направьте их на наш веб-сайт для получения дополнительной информации», – написала в своем руководстве компания Southern Water.

Другая компания Welsh Water вводит штрафы в размере до 1000 фунтов стерлингов за нарушение временного запрета.

Еще две крупных водопроводных компании планируют присоединиться к этому в августе. Тогда ограничения затронут уже до 20,5 млн человек в Лондоне, Оксфорде, Пембрукшире, долине реки Темзы и на юго-востоке страны, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что истоки британской Темзы впервые в истории пересохли.

В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.

Напомним, пожарные Лондона пережили самый напряженный после Второй мировой войны день. Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов, загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии «Крануэлл» в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы. В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары.

Между тем, власти 88 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи, вероятность установления которой высока в западных и центральных регионах страны.

До этого ЕК предупреждала, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая и расширению площади лесных пожаров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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