При авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек
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Количество погибших при авиаударе израильских военных по сектору Газа выросло до семи, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.
При ударе также погибла пятилетняя девочка, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». Еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось о двух погибших и 19 раненых. Палестинская группа «Исламский джихад» заявляла, что в результате удара погиб командир военного крыла организации Тайсир аль-Джабари.
До этого армия Израиля сообщила о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. В израильском тылу введено чрезвычайное положение.
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