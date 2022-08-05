Родила — корми – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Мария Шарапова, родив ребёнка, показала, как кормит его грудью.
«Первые дни кормления наполнены непредсказуемостью. Будьте снисходительны к себе и знайте, что все будет хорошо».
Фото: Соцсети
Напомню, что финансовое состояние Шараповой — десятки, а возможно и сотни, миллионов долларов.
Тем не менее, Мария сама занимается ребёнком. Не свалила его на нянек, помощниц и репетиторов.
Может она позволить себе по деньгам самые дорогие и лучшие смеси? Явно, что такой вопрос вообще не стоит.
Я всегда говорила, что грудное вскармливание необходимо, даже если можешь позволить себе полноценную (на самом деле такого нет) замену ему.
Можешь кормить до 2-3 лет? Есть молоко? Корми и занимайся ребёнком. Бери пример с Шараповой, которая, несмотря на все свои миллионы и возможности, это делает.
Здоровый ребёнок — счастье женщины.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет