Родила — корми – Личное мнение

Мария Шарапова, родив ребёнка, показала, как кормит его грудью.

«Первые дни кормления наполнены непредсказуемостью. Будьте снисходительны к себе и знайте, что все будет хорошо».



Фото: Соцсети

Напомню, что финансовое состояние Шараповой — десятки, а возможно и сотни, миллионов долларов.

Тем не менее, Мария сама занимается ребёнком. Не свалила его на нянек, помощниц и репетиторов.

Может она позволить себе по деньгам самые дорогие и лучшие смеси? Явно, что такой вопрос вообще не стоит.

Я всегда говорила, что грудное вскармливание необходимо, даже если можешь позволить себе полноценную (на самом деле такого нет) замену ему.

Можешь кормить до 2-3 лет? Есть молоко? Корми и занимайся ребёнком. Бери пример с Шараповой, которая, несмотря на все свои миллионы и возможности, это делает.

Здоровый ребёнок — счастье женщины.

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