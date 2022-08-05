ДЭГ повысит явку на выборы в Москве – политолог

В большинстве муниципальных округов Москвы с 9 по 11 сентября пройдут выборы в представительные органы. Подготовка к столичной избирательной кампании началась уже сейчас. МГИК принял решение об использовании не только классической системы голосования, но и цифровой.

Москвичи смогут делегировать полномочия народным избранникам через систему дистанционного электронного голосования. Фактически отдать свой голос можно будет, не выходя из дома. Для участия в выборах необходимо обладать лишь полной учетной записью на портале mos.ru. Предварительная регистрация, к слову, больше не потребуется.

По мнению политолога Павла Данилина, ДЭГ повысит явку на муниципальные выборы в Москве. Руководитель Центра политического анализа уверен, что цифровая система привлекает внимание даже тех, кто раньше отказывался ходить на избирательные участки.

Особенно это заметно по результатам выборов в Государственную думу РФ. По словам эксперта, явка на парламентские выборы в 2016 году составила 35%, а уже в 2021, когда применили ДЭГ, – более 50%.

“Во-первых, речь идет о том, что расширилась возможность участия. Кто-то смог проголосовать удаленно, кто-то смог поехать отдыхать, но при этом проголосовать. Цифровизация идет по жизни, не останавливается”, – уверен Данилин.

Политолог также подчеркнул, что электронную систему использовали до 40% избирателей. Кроме того, он подверг сомнению мнение, мол, дистанционно голосовали только бюджетники. По словам эксперта, в бюджетных организациях Москвы работает до 600 тысяч человек, а ДЭГ применили около двух миллионов.