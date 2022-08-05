У профсоюзного лидера Иосифа Сталина нашли дома ботинки, курительную трубку и ледоруб

Власти Шри-Ланки сообщили о задержании Иосифа Сталина – одного из лидеров проходивших на острове антиправительственных протестов.

Оппозиционера обвиняют в нарушении судебного запрета на организацию манифестации. Согласно законам страны, Сталину грозит до 10 лет без права переписки.

В полиции Шри-Ланки также сообщили, что во время обыска в доме политика были обнаружены шкафы с военными френчами, коллекция курительных трубок, насчитывающая 50 экземпляров, высокие ботинки и многочисленные портреты Владимира Ленина. Также у Сталина был найден ледоруб, воткнутый в фотографию с бежавшим президентом Шри-Ланки Готабаи Раджапаксой.

Полицейские уточнили, что Сталин владеет около 20 незадекларированными загородными участками и имеет автопарк из 20 автомобилей люкс-класса. Сам политик назвал эти обвинения сфабрикованными, добавив, что он всегда действовал в интересах народа и рабочего класса.

Также после ареста банковских счетов оппозиционер призвал своих сторонников к экспроприации банков по всей стране, а инкассаторов к всеобщей забастовке. Однако план политика потерпел крах – из-за тяжелого финансового кризиса в банках просто не оказалось денег.

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