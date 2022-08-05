 

В рамках программы реновации района Перово в Москве будет отремонтировано в общей сложности 200 домов

05.08.2022, 17:10, Разное
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В рамках программы реновации в Перово будут переселены 200 домов, в которых проживают более 42 000 человек. Об этом в пятницу объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Район Вешняки, однако, относительно молодой. Перово, который активно застраивался в 50-е и 60-е годы, поэтому он является одним из главных центров московской реновации. В Перово предполагается отстроить 196 домов, в которых проживает более 42 000 человек. Мэр написал в своем блоге, что строительство социальной инфраструктуры в Перово, а также в Вешняках продолжается.

Будет реконструирована поликлиника на улице Молдагуловой, а также ее филиал № 4. Запланирована реконструкция № 4 на 2-й Владимирской улице. В ближайшие годы в Перово также откроется новый лечебно-диагностический центр МЦРБ им. Логинова, который станет одной из шести главных онкологических больниц Москвы. Также будет построен стационар неотложной помощи “Вешняки” 15-й городской клинической больницы им. Филатова. Также ведутся работы по реконструкции здания на Зеленом проспекте, в котором разместится Детско-юношеский центр “Перово”.

Помимо Дома культуры “Перово”, детской библиотеки имени Войнич, реконструкция будет проведена в доме 91. Центр московского долголетия, расположенный по адресу: Реутовская улица, дом 6А, создан для досуга и социализации москвичей старшего поколения. <…> Планируется, что в будущем будет построен комплекс со спортивными сооружениями для школы олимпийского резерва № 53″, – сказал он.


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