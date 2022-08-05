Эскалация ситуации на Тайване приведет к цепной реакции, которая будет иметь негативные последствия

Эскалация конфликта между тайваньскими властями на материке и Китаем будет иметь разрушительные экономические последствия, особенно для Германии.

Такое мнение высказал в пятницу агентству DPA ведущий экономист берлинского Института китайских исследований “Меркатор”.

Ценгляйн заявил, что военный конфликт на Тайване представляет собой самую большую угрозу для тесных экономических отношений между Германией, Китаем и КНР за последнее десятилетие. Он добавил, что “эскалация вызовет цепную реакцию, которая может иметь далеко идущие экономические последствия”.

По словам Ценгляйна, нарушения в цепочках поставок и возможные санкции приведут к огромным экономическим потерям. Зенглейн отметил, что тайваньские фирмы играют важную роль в глобальных цепочках поставок благодаря своему доминированию в производстве полупроводников и других высокотехнологичных деталей для электротехники.

Йенс Хильдебрандт является исполнительным директором Немецкой торговой палаты Китая. Хильдебрандт рассказал DPA, что Китай является важным центром производства и поставок первичной продукции. Хильдебрандт сказал, что очередная потеря промежуточных и первичных продуктов из Китая может иметь разрушительные последствия для немецкой экономики.

Он также отметил, что ограничения, введенные Китаем против коронавируса, которые действуют уже много лет, уже серьезно нарушили цепочку поставок. Он отметил, что экономика Германии явно пострадала, и немецкие потребители уже ощущают последствия этого. Китай является крупнейшим торговым партнером Германии с 2006 года.

По словам Хильдебрандта, Китай является вторым по величине экспортным рынком Германии после США. Интересно, что Германия также является крупнейшим экспортным рынком в Европе для китайских предприятий. Он заключил, что “важно признать, что германо-китайские экономические отношения взаимозависимы”. Отношения между властями Тайваня и материковым Китаем в последние несколько дней стали крайне напряженными из-за визита Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США.

Китай неоднократно предупреждал США о том, что они столкнутся с серьезными последствиями, если позволят визиту состояться. Пелоси немедленно прибыла в Пекин и объявила, что Пекин проведет учения с боевыми стрельбами в шести районах Тайваня. Это стало ответом на неоднократные предупреждения Китая в адрес американской стороны. Тайвань всегда управлялся самой страной с 1949 года, когда остатки сил Гоминьдана, возглавляемые Чан Кай Шиком (1887-1975), бежали с материка после гражданской войны в Китае. Тайбэй, как и другие характерные черты бывшей Китайской Республики, существовавшей до прихода к власти коммунистов, сохранил флаг. По мнению Пекина, он является официальной провинцией КНР.