Джокович снялся с теннисного турнира в Канаде из-за запрета на въезд в страну

Серб Новак Джокович снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Монреале (Канада) в связи с запретом на въезд в страну из-за отсутствия вакцины от коронавируса.

По некоторым данным, иностранцы, не прошедшие вакцинацию, не могут въезжать в Канаду и США. Джокович отказался от участия в Монреале за день до жеребьевки. Открытый чемпионат США также придется отменить.

В прошлогоднем финале Джокович потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева. На прошлой неделе Джокович написал в социальных сетях, что его цель – получить разрешение участвовать в Открытом чемпионате США.

“Я готовлюсь так, как будто мне разрешат участвовать в соревнованиях. А пока я жду подтверждения, есть ли у меня шанс приехать в США. Скрестим пальцы!”. “Скрестим пальцы!” – написал Джокович, сербский теннисист.

В январе Джоковича выдворили из Австралии, где он должен был принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Его задержали в аэропорту Мельбурна, потому что Джокович не смог представить пограничникам документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса.