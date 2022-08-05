 

Джокович снялся с теннисного турнира в Канаде из-за запрета на въезд в страну

05.08.2022, 17:10, Разное
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Серб Новак Джокович снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Монреале (Канада) в связи с запретом на въезд в страну из-за отсутствия вакцины от коронавируса.
По некоторым данным, иностранцы, не прошедшие вакцинацию, не могут въезжать в Канаду и США. Джокович отказался от участия в Монреале за день до жеребьевки. Открытый чемпионат США также придется отменить.

В прошлогоднем финале Джокович потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева. На прошлой неделе Джокович написал в социальных сетях, что его цель – получить разрешение участвовать в Открытом чемпионате США.

“Я готовлюсь так, как будто мне разрешат участвовать в соревнованиях. А пока я жду подтверждения, есть ли у меня шанс приехать в США. Скрестим пальцы!”. “Скрестим пальцы!” – написал Джокович, сербский теннисист.

В январе Джоковича выдворили из Австралии, где он должен был принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Его задержали в аэропорту Мельбурна, потому что Джокович не смог представить пограничникам документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса.


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