Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией

Российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – цитирует Путина РИА «Новости».

Глава российского государства подчеркнул, что у двух государств много направлений для взаимодействия.

«У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления», – сказал президент.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

Президенты РФ и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

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