Эрдоган заявил о намерении открыть новую страницу в отношениях с Россией

Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

«Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше. Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией.

Напомним, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

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