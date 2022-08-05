Собянин рассказал о восстановлении 886 парков и зеленых территорий за 10 лет

Реконструкция столичных парков и создание новых зеленых территорий – одна из самых больших программ, реализованных в Москве за последние годы, отметил градоначальник.

“Я много читаю, смотрю, слежу, как развиваются другие мегаполисы мира. За лет 10 там появляются три-четыре новых парка. Мы реконструировали и создали 886 парков и зеленых территорий”, – уточнил мэр.

Сегодня 90% жителей столицы имеют парки и скверы в шаговой доступности, также благоустроено 36 набережных, добавил Собянин.

В Москве продолжается реабилитация природных территорий. Ко Дню города планируется привести в порядок парк “Покровское-Стрешнево”. Проект поддержали пользователи портала “Активный гражданин”.

Также специалисты реабилитируют лесопарк “Кусково”. Там обустроят дорожки и тропинки, детские и спортивные площадки, павильоны.

Зеленые насаждения занимают почти половину территории Москвы. В 2019 году международные эксперты признали российскую столицу самым зеленым мегаполисом мира.