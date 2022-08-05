СМИ: В 93 департаментах Франции из-за засухи ограничено потребление воды

Из-за сильной засухи французские власти ввели ограничения на подачу воды в 93 из 101 французского департамента.

Наивысший уровень тревоги был объявлен в 62 из 101 департамента, пишет BFM. Запрещено использовать воду для “любых неприоритетных задач, включая нужды сельского хозяйства”. Вода разрешена только для гигиены, здравоохранения, безопасности и потребления питьевой воды. В других областях использование воды для фермеров сокращено наполовину.

Полив садов и мойка автомобилей также ограничены в некоторых населенных пунктах. В столичном регионе Иль-де-Франс наблюдается значительное падение уровня воды в бассейнах рек Орже-Ремар, где расположено около 60 коммун. В пятницу в твиттере национального правительства было объявлено о создании кризисного центра. Кабинет министров отметил, что в настоящее время Франция переживает самый сухой период наблюдений в истории. Правительство заявило, что такая ситуация может сохраниться в течение 15 дней.

В июле в республике выпало всего 9,7 мм осадков. Это на 84% меньше, чем среднее количество осадков с 1991 по 2020 год. На юге и западе страны часто возникают крупные лесные пожары. В Жиронде за десять дней было уничтожено более 21 000 гектаров леса.