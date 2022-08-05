Ростуризм расширил чартерную программу на Дагестан

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября.

Хотя мы планировали завершить ее до 3 сентября, теперь в Дагестан можно отправиться до 24 сентября. Она написала, что это направление очень востребовано, и обычно рейсы заполняются почти за неделю до вылета. Погода в этом регионе также отличная”.

Компания Fun&Sun начала чартерную программу в Дагестан 2 июля. Эти туры включают трансфер, проживание и экскурсии. Вы можете выбрать один из трех типов программы: лайт, стандарт и макси. Эти программы различаются по цене и количеству экскурсий. Стоимость туров начинается от 33,5 миллионов рублей