Движение трамваев в центре Челябинска будет остановлено

С 5 августа в Челябинске временно прекращено движение трамваев по улице Цвиллинга. Причиной закрытия стали ремонтные работы на путях, пишет пресс-служба мэрии.

Движение трамваев будет организовано следующим образом: № 3 ЧЭМК – улица Кирова – улица Карла Маркса – улица Российская – ЧГРЭС (в каждом направлении). № 5 ЧГРЭС – улица Горького – улица Труда – улица Карла Маркса – улица Горького – ЧГРЭС. № 7 ЧГРЭС. Ул. Карла Маркса – ул. Труда – ЧГРЭС. № 16 ул. 16 ул.

Подрядчик приступил к работе в министерстве транспорта региона 4 августа. Алюминиево-термитная сварка должна выполняться силами рабочих. Ожидается, что в ближайшее время начнутся работы по асфальтированию путей в рамках плана благоустройства.