 

В результате взлома сайта «Почты России» миллионы россиян оформили подписку на «Российскую газету»

05.08.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рекордную прибыль за месяц зафиксировал финансовый отдел «Российской газеты» (РГ). В июле на издание подписалось более 3 млн россиян.

Такой успех стал неожиданным даже для главного редактора РГ Владислава Фронина.

– Приятно, что читатели наконец-то отметили высокий уровень наших материалов и профессионализм авторов. Принципиально ничего не изменилось, в основном, мы публикуем законы, пресс-релизы и интервью с высшими должностными лицами, но все наши публикации всегда выдерживались в консервативном стиле, невзирая на обстоятельства. Видимо, мода на классическую подачу информации вновь возвращается, – предположил он.

Позже выяснилось, что небывалый ажиотаж был вызван кибератакой на сайт «Почты России». Взломав аккаунты пользователей сервиса, хакеры стали подписывать их на популярное российское издание. В итоге прибыль РГ превысила 500 млн рублей. Полиции удалось установить истинные причины неожиданной популярности СМИ и отписать большинство подписчиков.

В издании выразили сожаление, что данные не соответствуют действительности, но отметили, что деньги за подписку возвращать не намерены, так как не видят своей вины в случившемся.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.21 / Как носить самый модный тренд года: прически с большими заколками на лето (варианты для волос любой длины)

02.03.22 / Марина Александрова сыграет Фриду Кало в новой постановке Театра Наций

11.03.21 / В городах России пройдут спонтанные митинги в поддержку Роскомнадзора

04.05.22 / Мнение: О ситуации на рынке урана

23.03.22 / «Новая газета» и Дмитрий Муратов передают Нобелевскую Медаль в пользу украинских беженцев

19.08.20 / Скандалы: Наговорил

21.05.21 / Принцесса Евгения поделилась ранее неизвестным фото со свадьбы принцессы Беатрис

15.04.21 / Валентина Матвиенко призвала депутатов ответить на санкции обрушением рынка недвижимости в США

10.04.22 / Мнение: Как работает цензура в ЖЖ?

15.05.22 / Мнение: Многополярный Шольц, зарплаты глав государств и Лула да Сильва за Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика