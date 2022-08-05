В результате взлома сайта «Почты России» миллионы россиян оформили подписку на «Российскую газету»

Рекордную прибыль за месяц зафиксировал финансовый отдел «Российской газеты» (РГ). В июле на издание подписалось более 3 млн россиян.

Такой успех стал неожиданным даже для главного редактора РГ Владислава Фронина.

– Приятно, что читатели наконец-то отметили высокий уровень наших материалов и профессионализм авторов. Принципиально ничего не изменилось, в основном, мы публикуем законы, пресс-релизы и интервью с высшими должностными лицами, но все наши публикации всегда выдерживались в консервативном стиле, невзирая на обстоятельства. Видимо, мода на классическую подачу информации вновь возвращается, – предположил он.

Позже выяснилось, что небывалый ажиотаж был вызван кибератакой на сайт «Почты России». Взломав аккаунты пользователей сервиса, хакеры стали подписывать их на популярное российское издание. В итоге прибыль РГ превысила 500 млн рублей. Полиции удалось установить истинные причины неожиданной популярности СМИ и отписать большинство подписчиков.

В издании выразили сожаление, что данные не соответствуют действительности, но отметили, что деньги за подписку возвращать не намерены, так как не видят своей вины в случившемся.

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