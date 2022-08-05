 

В штабе теробороны ДНР заявили о боях в черте города Артемовска

05.08.2022, 15:07, Новости дня
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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о боях в городской черте Артемовска.

«По состоянию на 5 августа 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Также сообщается, что союзные силы с боями вошли в Артемовск. Ранее сообщалось об освобождении 263 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие союзных сил освободили от украинской оккупации еще один поселок под Горловкой и приступили к освобождению Артемовска, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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